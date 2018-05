Tschüss, Urlaubslook! Dieter Bach (54) steht seit Mai vergangenen Jahres für die beliebte ARD-Telenovela Sturm der Liebe vor der Kamera. In seiner Rolle als intriganter Hotelanteilseigner Christoph Saalfeld treibt er im Fünf-Sterne-Hotel Fürstenhof sein Unwesen. Mit dem von ihm verkörperten Charakter hat der Schauspieler außer einem ausgeprägten Familiensinn aber nur wenig gemein – und auch in puncto Optik unterscheidet sich Dieter vom adretten Christoph.

Im Alltag mag es der gebürtige Kölner offenbar eher leger – wie der Serien-Star jetzt mit einem Vorher-Nachher-Vergleich auf Instagram beweist. "Aus Dieter Bach im Urlaub wird Christoph Saalfeld in Bichlheim", erläutert der 54-Jährige die Schwarz-Weiß-Collage, die seinen Verwandlungsprozess festhält. Die drei Fotos zeigen, wie sich der Schauspieler verändert hat: Auf dem letzten – rechten – Bild trägt Dieter die Haare deutlich kürzer, hat den Bart gestutzt und kommt frisch aus der Maske.

Bart und Haar ließ Dieter übrigens in seiner "Sturm der Liebe"-Auszeit sprießen, in der er sich im Süden Europas entspannte. Schon vor seinem Trip verriet der 1,89 Meter große Schauspieler Promiflash: "Wenn ich jetzt in den Urlaub fahre, dann ist der Plan, dass es nach Italien, genauer gesagt nach Cinque Terre, geht. Wandern und Meer ist für mich absolute Erholung." Neben einer handvoll Freunden begleitete den ehemaligen GZSZ-Darsteller auch seine Hündin Pria auf seiner Reise an die italienische Riviera.

"Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten.

