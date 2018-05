Der Countdown läuft: Am 29. Mai flimmert Gute Zeiten, schlechte Zeiten nicht nur in Spielfilmlänge, sondern auch von einem anderen Drehort über die Mattscheiben. Die beliebte Daily Soap zieht für das dramatische Special vom fiktiven Berliner Kolle-Kiez auf die spanische Baleareninsel Mallorca. Nach den ersten Senderdetails steigert nun auch Emily-Darstellerin Anne Menden (32) mit einem Post die Vorfreude auf die Episode.

Die Fans und die Serien-Stars selbst können die Ausstrahlung kaum abwarten. Kein Wunder also, dass Anne den Trailer zur Special-Folge mit ihrer Community auf Instagram teilt: "Es ist nicht in Worte zu fassen, wie unfassbar stolz ich bin. Was hier auf euch zukommt, ist einmalig und nur dank dieses tollen Teams so gut geworden", schwärmt die gebürtige Troisdorferin auf der Foto- und Videoplattform. Die Zusammenarbeit vor und hinter der Kamera sei für das Ergebnis, das voller Leidenschaft und Liebe zum Detail stecke, verantwortlich. "Ihr könnt gespannt sein", verspricht die Schauspielerin ihren Followern.

Die Storyline auf Mallorca könnte nicht spannender sein: Emily und Philip (Jörn Schlönvoigt, 31) wollen auf der Insel gemeinsam mit Freunden und Familie ihren 30. Geburtstag feiern. Allerdings nimmt die Party ein schreckliches Ende. Ein Schuss fällt, eine Menge Blut fließt und ein Kampf um Leben und Tod beginnt.

MG RTL D / Bernd Jaworek GZSZ-Cast des Mallorca-Specials

MG RTL D / Sebastian Geyer Anne Menden auf Mallorca

MG RTL D / Bernd Jaworek Anne Menden und Jörn Schlönvoigt, GZSZ-Stars

