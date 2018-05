Micaela Schäfer (34) entpuppt sich als strenge Body-Kritikerin! In der zweiten Folge von Bachelor in Paradise ging es zwischen Saskia Atzerodt (26) und Christian Rauch schon ganz schön heiß her. Während Letzterer von den Kurven der Blondine ziemlich angetan zu sein schien, ist la Mica irgendwie weniger begeistert. "Was ich komisch finde, ist, dass sie andauernd Fettabsaugungen macht und dann sehe ich hier dieses Bild, wo sie doch ganz schön stämmig ist", mäkelte die Nackt-Schnecke im Promiflash-Interview kurz vor der TV-Ausstrahlung des Kuppelformats.



