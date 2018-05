Philipp Stehler (29) ist momentan der absolute Frauenschwarm bei Bachelor in Paradise. Neben Pamela Gil Marta haben auch Carolin Ehrensberger und Carina Spack Interesse an dem Blondschopf mit den tiefblauen Augen angemeldet. Vor allem Carina nutzt jede Gelegenheit, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Während eines ungestörten Moments am Strand tauschten sich die beiden über ihre Interessen aus: Beim Thema Kultur waren die zwei allerdings nicht unbedingt auf derselben Wellenlänge!

"Ich bin ja voll so ein Asien-Fan. So Kultur und Buddhismus – muss ich schon sagen, es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen", erzählte Philipp. Und Carina? Die musste nach dieser Aussage erst einmal schlucken. Schließlich hatte sie in der vergangenen Staffel von Der Bachelor bei ihrem Dreamdate mit Daniel Völz (33) ganz offen und ehrlich gestanden, dass sie sich absolut nicht für die asiatische Kultur begeistern könne. Während des Aufenthalts in einem Tempel hatte sich die Blondine das Lachen mehrmals verkneifen müssen. Ob Philipp ihren Auftritt im TV damals verfolgt hatte und sie mit seinem Statement nun testen wollte?

Wohl kaum! Immerhin hatte der Single in der aktuellen Episode noch immer Schwierigkeiten, sich den Namen der blonden Powerfrau zu merken. Trotzdem schien er Carinas Avancen zu genießen – bat sie sogar um eine Massage. So konnten die beiden letztendlich auch das Thema Kultur elegant umschiffen.

"Der Bachelor" 2018, Carina und Daniel in einem vietnamesischen Tempel

Carina Spack, deutsches Reality-Sternchen

Philipp Stehler, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

