Am Dienstag präsentierte DFB-Trainer Joachim Löw (58) seinen vorläufigen WM-Kader. Dabei sorgte er mit ein paar Entscheidungen für Enttäuschung und Trauer bei manchem Spieler, der sich Chancen auf eine Teilnahme an dem Turnier in Russland ausgerechnet hatte. Doch der Bundescoach hat noch mehr schlechte Nachrichten zu übermitteln: Vier weitere Spieler werden zu Hause bleiben müssen. Welche Spieler müssen sich Sorgen machen?

Besonders eng könnte es für Manuel Neuer (32) werden. Der Kapitän der Deutschen Fußballnationalmannschaft musste wegen einer komplizierten Fußverletzung lange Zeit pausieren und hat aktuell keine Spielpraxis. Der Coach wird maximal drei Torhüter mitnehmen (vier sind momentan nominiert) und wird mit dem Keeper noch einige Gespräche führen. Für Neuer müssten dann wohl Bernd Leno (26) oder Kevin Trapp (27) Platz im Kader machen. Ob Nils Petersen tatsächlich bei der WM dabei ist, ist ebenfalls offen. Der Stürmer des SC Freiburg hat noch kein Länderspiel unter Jogi bestritten. Weitere Streichkandidaten könnten Jonathan Tah, Matthias Ginter (24) oder auch Marco Reus (28) sein. Alle drei gehörten in den letzten Spielen seltener zum DFB-Aufgebot.

Mit am schwersten fiel es dem Bundestrainer aber vermutlich, Mario Götze (25) nicht zu nominieren. "Es tut mir für ihn leid, weil ich weiß, was er geleistet hat", gestand der 58-Jährige. Doch es sei nun mal auch sein Job, Träume platzen zu lassen. Der Schütze des entscheidenden Tores im WM-Finale 2014 wird den Wettbewerb nur vor dem TV miterleben können.

Getty Images / Alexander Hassenstein Manuel Neuer beim Halbfinale der Fußball-EM 2016

Thomas Kienzle / Getty Images Nils Petersen, deutscher Stürmer

Dan Mullan/Getty Images Mario Götze auf dem Fußballplatz

