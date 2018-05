Bei Germany's next Topmodel geht es für die Mädels heute um die Wurst oder besser gesagt um den Einzug ins Finale! Neben Jennifer (23), Julianna (20), Toni (18) und Pia (22) will auch Christina (22) ein Ticket in die allerletzte Runde lösen und nimmt auf ihre Konkurrentinnen keine Rücksicht. Beim entscheidenen Cover-Shooting für die Harper's Bazaar lässt sie kein gutes Haar an Mitstreiterin Jenny. Ob sie es mit ihrer ehrgeizigen Art bis ins Finale schafft?

"Ich glaube nicht, dass Jenny und ich beide ins Finale einziehen werden", grübelt Christina in einer Preview auf der Seite von ProSieben. Fakt ist: Beide Girls sind brünett – und dass Model-Mama Heidi Klum (44) eine bunte Mischung in ihrer letzten Sendung haben will, ist wahrscheinlich. Heute Abend präsentieren die Girls sich nicht nur beim Cover-Shoot, sondern auch auf dem Laufsteg in ausgefallenen Haute Couture-Kleidern. Das Thema ist, laut Christina, nichts für Kollegin Jenny: "Bei Haute Couture muss man mega aus sich rauskommen und auch sehr extravagant sein und ich weiß nicht, deswegen war Jenny einfach nicht so gut heute."

Wie die anderen Laufstegschönheiten auf Jennys Performance regieren, sehen die GNTM-Fans dann heute ab 20:15 Uhr. Jennifer selbst ist trotz Kritik total selbstbewusst und weiß, was sie kann: "Ich glaube schon, dass die anderen denken, dass sie mit mir eine schwächere Konkurrentin haben", meint sie. Sie sei nicht ohne Grund so weit in der Castingshow gekommen. Glaubt ihr, Jenny fliegt heute raus? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

Instagram / christina.topmodel.2018 Christina Peno in Kalifornien

Anzeige

Instagram / jennifer.topmodel.2018 Jennifer, Kandidatin von "Germany's next Topmodel" 2018

Anzeige

Hannes Magerstaedt / Getty Images Pia, Jennifer, Julianna, Toni und Christina, GNTM-Kandidatinnen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de