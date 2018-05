Nach Lena Meyer-Landrut (26) macht nun auch Yvonne Pferrer (23) Social-Media-Detox! Die ESC-Gewinnerin von 2010 zog sich dieses Jahr für einige Monate aus der Öffentlichkeit zurück und gönnte sich eine Pause von Instagram. Nun tut es ihr eine andere Influencerin gleich: Ex-Köln 50667-Darstellerin Yvonne Pferrer hat angekündigt, eine Weile nichts mehr auf ihren Accounts in den sozialen Netzwerken zu posten. Und dafür hat die 23-Jährige bestimmte Gründe!

"Ich liebe jede neue Herausforderung und bin dankbar für jeden Tag, denn ich mit euch – einer so großartigen Community – teilen darf", begann die Schauspielerin einen langen Post in ihrer Instagram-Story – dann folgt jedoch das große "aber": "Schon lange habe ich mir mal ein paar Tage gewünscht, an denen mal wirklich nichts ansteht – kein Foto, keine Story, einfach nichts." Sie brauche nun ein paar Tage für sich.

Wie die Sport-Liebhaberin diese Zeit verbringen will, verriet sie ebenfalls auf Insta: Sie wird mit ihrem Freund und Reisegefährten Jeremy Grube (24), der ebenfalls bei "Köln 50667" mitgespielt hatte, mit einem Van Amerika erkunden. "Deswegen seid mir nicht böse, wenn ich mich ausnahmsweise und zum ersten Mal für ein paar Tage zurückziehe und die Zeit ganz alleine mit Jerry genießen", ergänzte sie auf der Fotoplattform.

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer, Influencerin

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer, Schauspielerin

Instagram / yvonnepferrer Jeremy Grube und Yvonne Pferrer in Las Vegas

