Lena Meyer-Landrut (26) ist zurück. In den letzten Wochen war es still um die einstige deutsche ESC-Gewinnerin geworden. Obwohl die schöne Sängerin sonst regelmäßig den Kameraauslöser betätigt und ihre Fans mit neuen Fotos auf dem Laufenden gehalten hatte, herrschte auf ihrem Instagram-Profil zuletzt gähnende Leere. Nach einer mehr als einmonatigen Social-Media-Pause mischte Anfang April lediglich ein Schnappschuss von neuen Songtextideen ihren Account auf. Jetzt scheint Lena tatsächlich ihr Web- und Musik-Comeback vorzubereiten – ein neues Bild versetzte ihre Community in Hochspannung.

Kehrt Lena pünktlich zu ihrem 27. Geburtstag Ende Mai vollständig zurück? Nicht nur im Netz, sondern auch musikalisch war die Brünette in letzter Zeit ruhig geworden. Mit einem raren Pic deutete sie jetzt an: Es könnte schon bald neue Musik geben. Die Schwarz-Weiß-Aufnahme zeigt die Künstlerin im Tonstudio und löst bei ihren Fans eine Welle der Freude aus: "Oh bald ist es soweit. Ich freue mich schon so", "Bin so gespannt, was da auf uns zukommt, kann es kaum erwarten" und "Sehr sehr sehr gespannt" lauten nur drei der positiven Kommentare.

Gemeint ist übrigens folgendes: Nach Selbstfindungsphasen und einer längeren Schaffenspause soll schon bald ihr neues Album erscheinen. Am Rande eines Basketballspiels in London verriet sie der dpa im Januar: "Mein Ziel ist es, das Album noch in diesem Jahr zu veröffentlichen." Die guten Neuigkeiten kamen nur wenige Monate, nachdem Lena ihre Tour für 2018 und die Arbeiten an ihrem Album auf Eis gelegt hat. Mittlerweile scheint sie neue Kraft getankt zu haben und mit Vollgas in die Zukunft zu starten.

Getty Images Lena Meyer-Landrut beim Eurovision Song Contest 2010

Anzeige

Oliver Hardt / Getty Images Lena Meyer-Landrut bei der Goldenen Kamera 2018

Anzeige

VOX / Markus Hertrich Lena Meyer-Landrut bei "Sing meinen Song" 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de