Vor einigen Jahren wurde Nilam Farooq (28) mit YouTube-Videos bekannt. Dass sie schon vorher eine aufstrebende Schauspielerin war, haben viele Fans gar nicht so richtig auf dem Schirm. Erst im vergangenen Jahr spielte die Berlinerin an der Seite von Kostja Ullmann (33) in “Mein Blind Date mit dem Leben” mit. Jetzt überlegt die Darstellerin, auch in den USA ihr Schauspieltalent unter Beweis zu stellen. Im Promiflash-Interview verrät die 28-Jährige ein paar Details: "Ich fliege jetzt auch demnächst rüber, um mir das einmal anzugucken, aber nicht mit dem Ding, ich komme wieder und dann hat alles super geklappt."



