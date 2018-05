Bei Heidi Klum (44) und Tom Kaulitz (28) sind die Frühlingsgefühle ausgebrochen: Das Topmodel und das Tokio Hotel-Bandmitglied turteln seit einigen Wochen was das Zeug hält. Sogar ihren ersten Pärchen-Auftritt meisterten die beiden schon und waren auf dem roten Teppich völlig vernarrt ineinander. Aus dem Altersunterschied von 16 Jahren scheinen sich die zwei nichts zu machen – bestätigen das auch die GNTM-Kollegen Thomas Hayo und Michael Michalsky (51)? Wie finden sie die Heidi-Tom-Liaison?

Die Juroren sind sich einig: Bei ihrer Show-Chefin und dem Musiker flattern wirklich die Schmetterlinge in den Bäuchen herum! "Ja. Also wenn man sich das so anschaut, kann man sich das wohl denken. Die beiden sind zusammen und superhappy", freute sich Creative Director Thomas im Sat.1 Frühstücksfernsehen. Und auch Michael ist ganz Feuer und Flamme, wenn es um den neuen Mann an Heidis Seite geht: "Für sie zählen die inneren Werte. Tom Kaulitz ist ein richtig cooler Typ, auch sein Bruder übrigens. Mit den beiden hängt man echt gerne ab", schwärmte der Designer.

Auch von Ex-Jurykollege Peyman Amin (47) bekommt das vermeintlich ungleiche Paar den Rücken gestärkt: "Es freut mich riesig, wenn Heidi glücklich ist und mit Tom eine gute Zeit verbringt, finde ich das toll", sagte der Modelagent kürzlich im Promiflash-Interview.

Alberto Pizzoli/AFP/Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der amfAR Gala in Cannes 2018

P. Hoffmann/ Wenn.com Thomas Hayo und Michael Michalsky bei den ABOUT YOU Awards 2018

Becher/WENN.com Peyman Amin bei der Ernstings family Fashion Show 2017

