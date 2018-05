Ex-GZSZ-Star Sila Sahin (32) ist im Feiermodus! An Norwegens Nationalfeiertag stürzte sich die schwangere Schauspielerin mit ihrem Liebsten Samuel Radlinger (25) ins Getümmel. Erst vor wenigen Monaten wanderte die 32-Jährige mit ihrem Fußballer-Ehemann nach Bergen aus. In ihrer neuen Wahlheimat fühlen sich die beiden Turteltäubchen pudelwohl! Grund genug, um gebührend den Verfassungstag zu feiern. Mit Fähnchen mischten sich die Bald-Eltern am Donnerstag unter die Einheimischen. Keine Frage: Die beiden genießen die Zweisamkeit vor der Geburt. Und nächstes Jahr wird dann zu dritt gefeiert!



