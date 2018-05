Thomas Hayo weiß ganz genau, wie man es bei Germany's next Topmodel weit bringen kann. Auch in diesem Jahr ist der charmante Creative Director an Heidi Klums (44) Suche nach Deutschlands talentiertestem Nachwuchsmodel beteiligt. Doch während in der kommenden Woche entschieden wird, wer den Titel mit nach Hause nimmt, schaute der Saarländer in einem TV-Interview noch mal zurück – und stellte fest, wie sich so manche Kandidatin der diesjährigen Staffel den Weg selbst verbaut hat!

Teilnehmerinnen wie Victoria Pavlas (19), Zoe Saip oder auch Sally (17) polarisierten zwar über viele Folgen mit ihrer provokanten und zickigen Art, doch zum Final-Einzug reichte es für die drei eben nicht. "Die Mädchen, die sich nicht ganz so korrekt benommen haben, die haben es auch nicht bis zum Ende geschafft", erklärte Thomas im Interview mit dem Sat.1-Frühstücksfernsehen. Als Juror bekomme man zwar nicht immer alles mit, was vielleicht zwischen den Mädchen schief gehe, aber im Falle von Mobbing oder Ähnlichem wäre er sofort selbst eingeschritten.

Vor allem Abigail hatte es im Laufe der Castingshow von der selbst ernannten Gucci-Gang Vici, Zoe und Sally abbekommen. Immer wieder wurde ihr von dem Trio vorgeworfen, vor der Kamera nicht authentisch zu sein, sondern nur eine Rolle zu spielen. Das führte bei der hübschen Brünetten auch immer wieder zu Tränen. Glücklicherweise gehören diese Bilder der Vergangenheit an. Denn die vier GNTM-Finalistinnen Pia Riegel (22), Christina Peno (22), Toni (18) und Julianna (20) verstehen sich prächtig!

Instagram / victoria.topmodel.2018 Zoe Saip und Victoria Pavlas bei GNTM

Instagram / abigailodm Abigail, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2018

Hannes Magerstaedt / Getty Images Pia, Jennifer, Julianna, Toni und Christina, GNTM-Kandidatinnen

