Am Samstag ist es so weit: Prinz Harry (33) wird seiner Meghan Markle (36) das Jawort geben. An diesem Tag werden die Augen der Weltöffentlichkeit nur auf die beiden gerichtet sein. Jedes kleinste Detail wird dabei genauestens unter die Lupe genommen werden. Auch als Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) 2011 geheiratet haben, war das so. Beim romantischen Kuss auf dem Balkon des Buckingham Palace stahl ihnen aber glatt ein kleines Kind die Show! Blumenmädchen Grace van Cutsem war an dem großen Tag offenbar nicht sonderlich gut gelaunt. Wir zeigen euch, wie die damals Dreijährige heute aussieht!

Schon auf dem Weg in die Westminster Abbey vergoss die Kleine im April 2011 ein paar Tränchen. Die Aufregung war wahrscheinlich einfach zu groß – immerhin hatte sie ja auch eine wichtige Aufgabe. Als das Volk vor dem Kuss auf dem Balkon dann auch noch unfassbar laut zu jubeln begann, wurde dem Mädchen offenbar alles zu viel. Grace hielt sich die Ohren zu und schaute ziemlich finster drein. Auf Instagram veröffentlichte ihre Mutter Rose Astor, die Frau von Williams engem Freund Hugh Ralph van Cutsem, vor einiger Zeit allerdings ein Foto ihres Töchterchens, das beweist: Die inzwischen zehnjährige Grace kann auch sehr zufrieden lächeln!

Die Fotos der kleinen "Grummel-Grace" gingen damals durch sämtliche Medien. William und Kate waren dem niedlichen Blumenmädchen aber ganz sicher nicht böse. Übrigens: Bei der Hochzeit von Harry und Meghan wird sich nun Graces dreijährige Cousine Florence van Cutsem an derselben Aufgabe versuchen.

Instagram / whereisrose Grace van Cutsem

Getty Images / Daniel Leal-Olivas Prinz Harry und Meghan Markle

Dan Kitwood/Getty Images Pippa Middleton mit Grace van Cutsem bei der Hochzeit von Prinz William und Herzogin Kate

