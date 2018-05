In nur wenigen Stunden ist es so weit: Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) schreiten vor den Traualtar und geben sich endlich das Jawort. Die Trauung war im Vorfeld von einigen negativen Schlagzeilen überschattet, doch das glückliche Paar möchte nun positiv nach vorne blicken und nur noch seinen großen Tag genießen. In den letzten Wochen wurde fleißig über die Hochzeitsdetails spekuliert. Eine englische Brautmodendesignerin ist sich sicher: Meghan wird ein Diadem von Prinzessin Diana (✝36) tragen!

Für die 36-Jährige wäre das sicher eine große Ehre. Immer wieder hatte Harry in letzter Zeit betont, dass seine verstorbene Mutter stolz auf die Wahl seiner Frau wäre und Meghan sehr mögen würde. Immerhin setzt auch die ehemalige Suits-Darstellerin sich mit Leidenschaft für humanitäre Zwecke ein. Ihre Charity-Tätigkeiten machten Lady Di zu Lebzeiten zur Königin der Herzen. Caroline Castigliano entwirft selbst Brautkleider und will von der Designerin von Meghans Dress erfahren haben, dass die gebürtige Kalifornierin eine Tiara aus Dianas Sammlung tragen wird, wie The Mirror berichtet.

Das wurde allerdings ohnehin schon seit Wochen vermutet. Schließlich sind auch im Verlobungsring der Braut zwei Diamanten aus der privaten Schmucksammlung Dianas verarbeitet. Glaubt ihr, Meghan trägt ein Diadem von Diana? Stimmt ab!

SIPA PRESS Prinzessin Diana, The Duchess of Cambridge

Niall Carson - Pool/Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle in Belfast, Nordirland

Chris Jackson / Getty Images Meghan Markle in Bath, England

