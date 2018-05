Wollte Thomas Markle Sr. von vornherein absagen? Meghan Markle (36) und ihren Liebsten Prinz Harry (33) trennen nur noch wenige Stunden davon, endlich ein verheiratetes Ehepaar zu sein. Eigentlich sollte der Brautvater die einstige Schauspielerin ganz traditionell zum Traualtar führen, doch ein Herzinfarkt und eine OP machten es ihm unmöglich nach Großbritannien zu reisen – hieß es zumindest offiziell, doch nun brodelt die Gerüchteküche: Hatte Meghans Papa nie vor, der royalen Zeremonie beizuwohnen?

Laut Gala wurde im Umfeld der Familie gemunkelt, Thomas Markle habe seinen Gesundheitszustand nur vorgeschoben: In Wirklichkeit habe er nie vorgehabt an der Hochzeit teilzunehmen – demnach sei ihm sein Herzleiden nicht erst seit Kurzem bekannt. Und auch der operative Eingriff, bei dem am Mittwoch Stents eingesetzt worden sind, sei schon länger geplant gewesen. Der Grund für das angeblich beabsichtigte Fernbleiben, könnte ein Skandal um Paparazzi-Fotos sein. Der Angehörige von Meghan habe Bilder gestellt, auf denen er sich über seinen zukünftigen Schwiegersohn informiert – und sich anschließend für deren Veröffentlichung geschämt haben.

Der Erkrankte selbst deutete allerdings an, dass sein akuter Herzinfarkt durch seine älteste Tochter ausgelöst wurde, wie das US-Portal TMZ berichtete: Samantha Grant schimpfte heftig gegen ihre Halbschwester Meghan und soll ihren 73-jährigen Dad erst auf die Idee gebracht haben, die heiklen Fotos von sich schließen zu lassen.

VICTORIA JONES / Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry

Anzeige

Tim Stewart/Splash Thomas Markle Sr. und Meghan Markle

Anzeige

Supplied by WENN Samantha Grant bei "Loose Women"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de