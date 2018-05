Dieser Geistliche sprach um einiges lauter und enthusiastischer, als es das Königshaus bis dato gewohnt war! Überhaupt liefen bei der Trauung von Meghan Markle (36) und Prinz Harry (33) etliche Dinge anders ab – und so gab es auch einen amerikanischen Kleriker, der seine Predigt bei der britisch-royalen Hochzeit vortrug, und zwar voller Inbrunst mit viel Mimik und Gestik: Bischof Michael Curry begeistert nun auch nach der Zeremonie das Netz!

Es ging in dem Vortrag des Chicagoer Gläubigen um Liebe, Feuer und sogar soziale Medien – aber auch um ernstere Themen wie Hunger, Armut und Krieg. Den emotionalen Text las der moderne Bischof von einem Tablet ab – all das kam vor allem in Netz gut an. "Diese Predigt von Bischof Curry war nicht nur für die beiden, sondern für die ganze Welt", kommentierte ein Twitter-User begeistert. Eine andere Nutzerin war sich scherzend sicher: "Das ist der lebhafteste Priester, der jemals in der St. George's Kapelle gesprochen hat – die Briten sehen richtig schockiert aus!"

"In der Liebe liegt viel Kraft, unterschätzt sie nicht!", forderte Michael Curry vom aufgeregten Brautpaar, das währenddessen Händchen hielt. Prominente Gäste wie David Beckham (43) oder Camilla Parker Bowles (70) brachten die kraftvollen Worte zum Strahlen. Der 65-Jährige ist der erste schwarze Vorsitzende Bischof der Episkopalkirche und wurde im Jahr 2015 ernannt.

