Das kann doch nur Zufall sein! Am Donnerstag machte Heidi Klum (44) ihre Liebe zu Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (28) endlich offiziell. Auf dem Red Carpet der amfAR-Gala in Cannes strahlten die Modelikone und ihr Neuer frisch verliebt den Fotografen entgegen. Was dazu wohl ihr Ex Vito Schnabel (31) sagt? Schließlich präsentierte die Moderatorin auch ihren damaligen Liebsten der Öffentlichkeit erstmals in der Stadt an der Côte d’Azur.

Der Red Carpet-Auftritt von Heidi und Tom bewies eines ganz deutlich: Hier sind große Gefühle im Spiel. Von 2014 bis September 2017 liebte die 44-Jährige allerdings noch einen ganz anderen: den 13 Jahre jüngeren Kunsthändler Vito. Ob sich Heidi noch daran erinnert, dass sie ihre Romanze mit ihm ebenfalls erstmals in Cannes öffentlich machte? Damals wurde das Ex-Couple in Abendgarderobe auf dem Weg zur Yacht-Party des Modeschöpfers Roberto Cavalli (77) fotografiert. Größter Liebesbeweis während dieses Pärchen-Outings: Die beiden hielten Händchen und Heidi trug die Vitos Jackett um die Schultern.

Der erste offizielle Auftritt von Heidi und Tom fiel weitaus emotionaler aus. Die beiden konnten sich ein Grinsen kaum verkneifen und schauten sich immer wieder verliebt in die Augen – da lag definitiv Liebe in der Luft. Was sagt ihr, mit wem passt Heidi besser zusammen? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Gigi Iorio / Splash News Tom Kaulitz und Heidi Klum in Cannes

WENN Heidi Klum und Vito Schnabel 2014 in Cannes

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum

