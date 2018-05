Mit diesem Auftritt hatte so schnell wohl keiner gerechnet! Erst vor wenigen Wochen sorgten Heidi Klum (44) und Tom Kaulitz (28) mit eindeutigen Paparazzi-Fotos für Liebesgerüchte. Was viele nur für einen heißen Flirt hielten, entpuppt sich nun immer mehr zur großen Lovestory. Denn: Das Model und der Tokio Hotel-Gitarrist überraschten jetzt alle mit ihrem ersten gemeinsamen Red Carpet-Auftritt. Ein großer Schritt, vor allem, wenn man bedenkt, dass Tom sich gerne vom Blitzlichtgewitter fernhält. Das bestätigte Promiflash jetzt auch ein Experte.

Heidi und Tom waren DER Hingucker bei der amfAR Gala am Donnerstag in Cannes. Die beiden konnten ihr Grinsen kaum unterdrücken, während die Fotografen am roten Teppich ununterbrochen ihre Namen riefen. Aber nicht nur das Strahlen der Turteltauben deutet auf die nächste Beziehungsphase hin, wie Mimik-Experte Dirk W. Eilert jetzt gegen über Promiflash erklärte: "Bei Heidi Klum lachen auf dem roten Teppich nicht nur die Augen, sie neigt gleichzeitig den Kopf leicht zu Seite. Dies ist der prototypische und kulturübergreifende Ausdruck für Verliebtheit", so der Körpersprachenexperte, der auch in seinem Buch "Der Liebes-Code" vermittelt, wie Mimik zu lesen ist.

Und noch eine Geste sagt an diesem Abend laut Herrn Eilert viel über den Beziehungsstatus der Stars aus: "Dann legen die beiden für ein Foto die Köpfe aneinander – eine Kopf-an-Kopf-Berührung. Das sind deutliche Signale der Innigkeit." Diese würden darauf schließen lassen, dass es sich nicht mehr nur um einen leidenschaftlichen Flirt zwischen den beiden handelt, sondern ernster geworden ist.

Splash News Tom Kaulitz und Heidi Klum in Frankreich

Tom Kaulitz und Heidi Klum in Cannes 2018

Alberto Pizzoli/AFP/Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der amfAR Gala in Cannes 2018

