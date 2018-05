Es war der Kuss, auf den jeder seit Monaten gewartet hat! Nachdem der britische Prinz Harry (33) der ehemaligen Hollywood-Schauspielerin Meghan Markle (36) in der St George's Chapel in Windsor das Jawort gegeben hatte, trat das frisch vermählte Ehepaar durch die Pforten der Kapelle ins Freie. Braut und Bräutigam passierten den mit Kletterrosen geschmückten Torbogen. Danach wendeten sich Meghan und Harry einander zu und legten ihre Lippen aufeinander. Ganze zwei Sekunden dauerte der emotionale Moment zwischen den jungen Eheleuten, während die jubelnde Menge aus dem Klatschen nicht mehr heraus kam.

Auch wenn der Kuss kurz erschien – mit ihrem Lippenbekenntnis schafften es Meghan und Harry den ersten Kuss nach der Trauung von Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) um die dreifache Zeit zu überbieten. Denn William und Kates Lippenbekenntnis nach dem Jawort dauerte nur 0,4 Sekunden – dafür hatte es gleich zwei davon gegeben! Nach ihrem offiziellen Liebesbeweis stiegen Meghan und Harry in ihre Hochzeitskutsche und machten sich auf den Weg, um dem britischen Volk zu danken. Während das Paar durch Windsor kutschiert wurde, zog sich Queen Elizabeth II. (92) erst einmal zurück, um den emotionalen Moment zu verarbeiten. Auch Prinz Philip (96) brauchte sicher eine Pause, schließlich hat er gerade erst eine schwere Hüft-Operation überstanden.

Ob die Feier wohl so emotional weitergeht wie die Hochzeit begonnen hat? Meghans Mutter Doria Ragland weinte Freudentränen. Ein Gospel-Chor sorgte mit seiner Interpretation von Ben E. Kings "Stand by me" für Gänsehaut. Und die Schwester von Harrys Mutter Prinzessin Diana (✝36), Jane Fellowes, hielt eine ergreifende Fürbitte. Wie fandet ihr den ersten Kuss? Stimmt ab!

Ben Birchall - WPA Pool/Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle

WENN Herzogin Kate und Prinz William

Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle bei ihrer Hochzeit

