Hat Pippa Middleton (34) etwa zu tief in die Eistee-Dose geschaut? Am Samstag gab es für ganz Windsor allen Grund, sich ordentlich in Schale zu werfen: Der sechste Thronfolger Großbritanniens, Prinz Harry (33), hat seine Verlobte Meghan Markle (36) zu seiner Frau genommen. Zu diesem besonderen Anlass kreuzte auch deren Schwippschwägerin in einem festlichen Aufzug auf. Im Netz konnte sie mit ihrem Kleid allerdings so gar nicht punkten!

Sobald die erst kürzlich vermählte und angeblich Neu-Schwangere auf den Bildschirmen zu sehen war, hatten Zuschauer auf der ganzen Welt das Gefühl, ihre mintgrüne Robe mit aufgedruckten Ästen und blassrosanen Blüten schon einmal gesehen zu haben: "Spinne ich oder sieht Pippa Middleton aus wie eine Arizona Green Tea-Dose?" und "Wem steht es besser: Pippa oder Arizona Iced Tea?", lauteten nur zwei der virtuellen Fashion-Urteile auf Twitter.

Selbst der Konzern des Erfrischungsgetränks bemerkte auf Instagram den lustigen Mode-Zufall. "Pippa, bist du etwa durstig?", amüsierten sie sich über den fleischgewordenen Lookalike des beliebten Drinks. Was haltet ihr von den Web-Witzen über Pippas Outfit? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Offizielle Homepage DrinkArizona Screenshot / Offizielle Homepage DrinkArizona

ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images Pippa Middleton und James Matthews

DANNY LAWSON/AFP/Getty Images Pippa Middleton auf Prinz Harry und Meghan Markles Hochzeit

