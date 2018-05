Der Baby-Countdown ist eingeläutet! In wenigen Wochen bringt Anna Maria Damm (22) ihr erstes Kind zur Welt. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin befindet sich mittlerweile schon im neunten Monat und hält ihre Fans mit etlichen Babybauch-Updates auf dem Laufenden. Jetzt überraschte das Model ihre Supporter mit einer besonderen Babybump-Einlage: In ihrer Instagram-Story teilte die 22-Jährige ein Video von ihrer ziemlich großen Kugel, die sie zum Takt der Musik ordentlich schwingen lässt.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de