Diese schusselige Aktion hat noch eine phänomenale Wendung genommen! Pietro Lombardi (25) bedauerte kürzlich, dass er vor rund zwei Wochen ganze 12.000 Euro einfach verloren hatte – das Bündel sei ihm aus der Jackentasche geplumpst. Von dem Geld wollte sich der DSDS-Sieger von 2011 eigentlich eine Uhr gönnen und bat denjenigen, der die Moneten entdeckt, wenigstens einen Teil davon zu spenden. Jetzt kam jedoch heraus: Eine ehrliche Finderin hat sich bei ihm gemeldet!

"Die Dame hat es in der Zeitung gelesen, wusste, wo ich wohne und dass es zu mir gehören könnte", verriet der 25-Jährige stolz im Interview mit RTL. Die Frau habe zwar nur 3.000 Euro der Gesamtsumme auf einem Anwohnerparkplatz gefunden – Pie freute sich dennoch tierisch über das Happy End: "Sie wird auch ein großes Geschenk von mir bekommen!", kündigte der Ex von Sarah Lombardi (25) überschwänglich an. Die Konsequenz des ärgerlichen Vorfalls: Der Sänger wolle nur noch mit Karte bezahlen.

Denn der Verlust der Scheine machte dem erfolgreichen Chartstürmer viel aus – er sei nämlich kein Mensch, der Geld aus dem Fenster schmeißt. Außerdem habe der Papa des kleinen Alessio (2) noch lange nicht ausgesorgt: "Ich glaube, ich muss schon noch ein bisschen arbeiten. Ich bin ja kein Fußballer, der zehn Millionen im Jahr verdient!"

Cinamon Red/WENN.com Pietro Lombardi beim Schauinsland-Reisen-Cup in Gummersbach

WENN.com Pietro Lombardi beim RTL-Spendenmarathon 2017

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi und sein Sohn Alessio

