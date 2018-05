Große Freude für ihre Girls – oder hämisches Geläster? Am Donnerstagabend stellte Heidi Klum (44) endlich ihre Auswahl für das Finale von Germany's next Topmodel vor: Neben Toni (18) und Pia (22) durften sich auch Julianna (20) und Christina (22) über ein Ticket für die Live-Show freuen. Ex-Mitstreiterin Sally (17) musste schon vor dem Halbfinale ihre High Heels packen – doch gönnt sie ihren ehemaligen Konkurrentinnen den Erfolg? "An alle Mädels, die jetzt im Finale sind, Christina, Toni, Pia und Julianna – wirklich, ich bin so stolz auf euch! Das sah so wunderschön aus gestern!", schwärmt sie in ihrer Instagram-Story.



