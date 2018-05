So schnell kann es gehen! Es scheint, als habe YouTuberin Anna Maria Damm (22) gerade erst enthüllt, zum ersten Mal Mutter zu werden. Und schon ist sie im neunten Monat! Die Zeit fliegt – doch für die werdende Mama scheint es trotzdem nicht schnell genug zu gehen. Sie verkündet via Social Media, ihr Töchterchen nun endlich in die Arme schließen zu wollen. Bei diesem kugelrunden Bäuchlein kann das aber wirklich nicht mehr lange dauern.

Auf ihrem Instagram-Kanal schreibt die Hochschwangere: "Bald ist der neunte Schwangerschaftsmonat abgeschlossen und dann heißt es nur noch warten. Die Zeit ging so schnell um! Ich bin soooo ungeduldig und ich kann es kaum erwarten, sie in meinen Händen zu halten."

Gemeinsam mit Freund Julian Gutjahr (21) verbringt Anna Maria gerade noch ein paar entspannte Tage am Gardasee. Allerdings müsse sie die in offenen Schlappen verbringen, weil ihre Hände und Füße schwangerschaftsbedingt ganz schön angeschwollen seien. Seid ihr auch so überrascht, dass Anna jetzt schon bald ihr Kind bekommt?

Instagram / annamariadamm YouTuberin Anna Maria Damm und ihr Freund Julian Gutjahr

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und ihr Freund Julian verkünden Schwangerschaft

Instagram / annamariadamm Model und Influencerin Anna Maria Damm

