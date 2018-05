Royal-Fans auf der ganzen Welt waren gestern im totalen Hochzeitsfieber: Prinz Harry (33) gab seiner Liebsten Meghan (36) endlich das Jawort. Die megaromantische Zeremonie konnte man live im Fernsehen verfolgen. Auch viele Promis schauten sich die Trauung an. Geordie Shore-Star Vicky Pattison (30) ließ sich davon sogar inspirieren, mit einem Brautkleid-Pic ihre eigene Hochzeit zu verkünden. Sie wird mit ihrem Freund im Sommer nächsten Jahres vor den Traualtar schreiten.

Das Reality-TV-Sternchen zeigte auf Instagram ein Foto von sich in einem wunderschönen Brautkleid, das offenbar schon vor ein paar Tagen entstanden ist. "Ich freue mich so für Meghan und Harry, ich könnte platzen! Das hat noch einmal die Vorfreude auf meine eigene Heirat mit John Noble gesteigert", freute Vicky sich neben dem Post. Das Dress, das sie auf dem Bild trägt, ist aber noch nicht die finale Brautrobe: "Dieses Kleid ist wirklich ein heißer Kandidat!" In den Sommermonaten 2019 will sich das Paar, das seit vergangenem Jahr bereits verlobt ist, die ewige Treue schwören.

Die Hochzeit sollte eigentlich schon 2018 stattfinden. Doch das Paar hat sie aufs nächste Jahr verschoben. Zum einen ist der Großvater ihres Verlobten gestorben, zum anderen fühle sich die UK-Dschungelkönigin von 2015 noch nicht bereit zu heiraten.

Instagram / vickypattison Vicky Pattison, "Geordie Shore"-Star

Jeff Spicer/Getty Images Vicky Pattison, "Geordie Shore"-Star

Andreas Rentz/Getty Images for MTV Vicky Pattison, Reality-TV-Star

