Mit dieser Aktion hat Rita Ora (27) ihre Fans mächtig verärgert! Eigentlich sollte die Sängerin am Samstag in der britischen Stadt Bristol auftreten. Doch wenige Stunden vor ihrer Performance sagte die Chartstürmerin ihre Show ab. Der Grund: Ihre gesundheitliche Verfassung würde es nicht zulassen, auf der Bühne für die Zuschauer Vollgas zu geben. Ritas Supporter nehmen ihr diese Geschichte aber nicht so ganz ab!

"Ich bin so niedergeschmettert, dass ich mein heutiges Konzert in Bristol auf ärztlichen Rat hin verschieben muss", verkündete die Sängerin die traurige Nachricht auf Twitter. Als Beweis für ihre schlechte Verfassung postete sie ein Video, in dem ihre angeschlagene Stimme zu hören ist. Ritas Fans sind allerdings nicht sicher, ob tatsächlich die Gesundheit der Musikerin der Grund für die Konzert-Absage ist. Denn nur wenige Stunden vorher hatte die 27-Jährige noch Fotos von einer Partynacht gepostet. Darauf ist zu sehen, wie die Sängerin im kurzen Glitzerfummel in London einen drauf macht.

Im Netz braute sich kurz nach Ritas Show-Absage daher ein Shitstorm zusammen. "Ich bin also heute umsonst nach Bristol gekommen, nur weil es Rita vergangene Nacht übertreiben musste" oder "Das ist ja wohl ein Scherz! Zwei Stunden vor dem Konzert fällt dir das ein! Weißt du eigentlich, was für ein Aufwand es ist, mit meinen Kindern nach Bristol zu fahren", machten die enttäuschten Fans ihrem Ärger Luft. Könnt ihr ihre Wut verstehen? Stimmt im Voting ab!

Splash News Rita Ora beim Koningsdag-Festival in den Niederlanden

Instagram / ritaora Rita Ora

Alexander Koerner/Getty Images Rita Ora

