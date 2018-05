Es war sicher der schönste Tag in Meghan Markles (36) Leben! Die frischgebackene Herzogin gab am Samstag Prinz Harry (33) das Jawort – und das vor den Augen der ganzen Welt. Auch Meghans Schauspielkollegin Priyanka Chopra (35) reiste an, um ihre gute Freundin an diesem besonderen Tag zu unterstützen. Wenige Stunden nach der Zeremonie war Priyanka immer noch hin und weg und rührte die User im Netz mit ihren lieben Worten für die Braut!

"Ab und zu gibt es diesen Moment, in dem die Zeit stillsteht. Das ist heute passiert. Du, meine Freundin, warst der Inbegriff von Grazie, Liebe und Schönheit", begann Priyanka ihren Instagram-Post, zu dem sie sechs Fotos von der Hochzeit postete. Der Baywatch-Star ist sich sicher: Diese Trauung wird in die Geschichte eingehen, weil sie ein Zeichen gesetzt habe, für Veränderung und Hoffnung stehe. "Eure Verbindung und eure Liebe zu sehen, hat mich so glücklich gemacht und zu Tränen gerührt", schwärmte die gebürtige Inderin weiter. Sie wünsche Meghan und Harry viel Glück und hoffe, dass sie für immer zusammenbleiben.

Im Juli 2016 sprach Meghan mit der indischen Nachrichtenagentur Press Trust of India über ihre Begegnung mit Priyanja und sagte: Es sei Freundschaft auf den ersten Blick gewesen! "Kennst du das, wenn du jemanden triffst und es einfach 'Klick' macht? Es war eine natürliche und einfache Entwicklung", erzählte sie.

WPA Pool / Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrem ersten Kuss

Anzeige

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Priyanka Chopra bei den People's Choice Awards

Anzeige

Yui Mok / Getty Images Meghan Markle im April 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de