Die Beziehung von Model Sophia Thomalla (28) und Musiker Gavin Rossdale (52) steht ganz unter dem Motto: We are Family! Zwar hat die Tattoo-Schönheit keine eigenen Kinder, gibt jedoch für den Nachwuchs ihres Liebsten offenbar eine gute Stiefmutter ab. Besonders für Sohnemann Apollo geht Sophia augenscheinlich in ihrer neuen Rolle total auf – wie ein süßer Schnappschuss von ihr und Gavins Jüngstem jetzt zeigt.

Die Vertrautheit zwischen Sophia und dem Fünfjährigen freut den stolzen Vierfach-Papa: "Liebe ist Liebe", schreibt Gavin zu seinem Instagram-Post, auf dem die Berlinerin seinen Spross auf dem Arm trägt. Der vermeintlich Herz erweichende Familienmoment kommt jedoch bei vielen seiner Follower nicht ganz so gut an. Einige Fans des Rockstars scheinen sich nicht damit abzufinden, dass er und Sängerin Gwen Stefani (48) seit mittlerweile zwei Jahren geschieden sind. "Sophia ist nicht mehr als eine bessere Nanny" oder "Will sie etwa Gwen als Mutter ersetzen?", lauten nur wenige der etlichen Hate-Kommentare.

Auch wenn Sophia Gwen ihre Position vermutlich nicht streitig machen will, beste Freundinnen sind die zwei Frauen – bis jetzt – trotzdem nicht. Vor gut zwei Monaten trafen sie erstmals aufeinander, da wirkte die Stimmung noch etwas unterkühlt.

Instagram / gavinrossdale Sophia Thomalla und Gavin Rossdale

Matthew Stockman/Getty Images Sophia Thomalla, Gavin Rossdale und seine Kinder Kingston und Zuma

WENN; Brian Prahl/ Splash News Moderatorin Sophia Thomalla und US-Sängerin Gwen Stefani

