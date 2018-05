Während mit Channing Tatum (38) und Jenna Dewan-Tatum (37), Anna Faris (41) und Chris Pratt (38) oder Rachel Bilson (36) und Hayden Christensen (37) in letzter Zeite echte Hollywood-Traumehen zerbrochen sind, beweisen Jessica Alba (37) und Cash Warren (39), das es auch anders geht: Die Schauspielerin und der Filmproduzent feierten am Wochenende ihren zehnten Hochzeitstag. Zehn Jahre Liebe ist eine beachtliche Zahl, die die Dreifach-Eltern darum auch gebührend zelebriert haben.

In Los Angeles genossen die Turteltauben ruhige Stunden in Zweisamkeit. In dem berühmten, japanischen Tomoko-Spa gönnten sich für Jessica und Cash Massagen und Beauty-Behandlungen. Auf Instagram teilte die "The Honest Life"-Autorin ihr Entspannungs-Date mit den Worten "Alles Liebe zum Jahrestag, Baby". Nach dem erholsamen Wellness-Programm ließ sich das Couple bei einem romantischen Dinner kulinarisch verwöhnen.

Kennen- und lieben gelernt haben sich die Hollywood-Beauty und der Produzent im Jahr 2004 bei den Dreharbeiten zum Fantasy-Streifen "Fantastic Four". Im Mai 2008 haben sich die zwei nach fünf Monaten Verlobung still und heimlich in Beverly Hills das Jawort gegeben. Inzwischen sind die Lovebirds Eltern von drei Kindern. Nach zwei Töchtern (Honor Marie, 9 und Haven Garner, 6) brachte die Kalifornierin am 31. Dezember 2017 mit Hayes einen kleinen jungen zur Welt.

Instagram / jessicaalba Jessica Alba und Cash Warren

Getty Images Cash Warren und Jessica Alba bei der Oscar-Verleihung 2017 in Los Angeles

Instagram / jessicaalba Jessica Alba mit ihren Kindern Haven, Hayes und Honor (v.l.)

