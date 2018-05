Sie himmelt ihn immer noch wie am ersten Tag an! Seit mittlerweile 13 Jahren sind Jana Ina (41) und Giovanni Zarrella (40) verheiratet. Trotz des Rampenlichtes wirkt die Beziehung der Turteltauben gefestigter denn je. Promiflash traf das Paar vor wenigen Wochen in Hamburg und da überschüttete die gebürtige Brasilianerin ihren Gatten nur so mit Komplimenten: "Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also, ich persönlich finde, mein Mann ist ein guter Wein – je älter, desto besser, der wird immer hübscher!"



