Es wird richtig spannend! Bisher wissen Fans noch nicht viel über das Spin-off zur erfolgreichen Dramaserie Pretty Little Liars. Bekannt ist nur, dass die Charaktere Alison (Sasha Pieterse, 22) und Mona (Janel Parrish, 29) wieder dabei sein werden. Ähnlich wie bei PLL sollen auch im Spin-off wieder Geheimnisse, Intrigen und Lügen im Mittelpunkt der Serie stehen. Mehr Details verrieten die Macher nun selbst: Der erste Trailer zu "The Perfectionists" ist raus!

Der TV-Sender Freeform veröffentlichte auf seiner Website jetzt einen ersten Teaser zur neuen Show: Fans erwartet unter andrem das erhoffte Wiedersehen mit Alison Dilaurentis, die in die neue Stadt Beacon Heights fährt, wo sich die neue Story abspielen wird! Schnell trifft die junge Lehrerin dort auch auf ihre ehemalige On-Off-Feindin Mona – und dann geht es richtig los: Schon im Trailer ist ein Tatort und ein Leichensack zu erkennen! Doch spätestens bei dem unheilvollen Satz: "Jemand wird ausrasten und töten!", läuft wohl auch den hartgesottensten Fans ein kalter Schauer über den Rücken.

Neben altbekannten Gesichtern gibt es auch zahlreiche neue Charaktere zu sehen: "The Descendants"-Star Sofia Carson ist mit dabei – sie wird das Teenie-Girl Ava spielen – und Sydney Park, bekannt aus The Walking Dead, wird ihre Freundin Caitlin darstellen. Im Gegensatz zu PLL wird es im Spin-off sogar ein paar Jungs im Hauptcast geben: So wird Chris Mason (Vampire Academy) den superreichen Nolan verkörpern.

Laura Cavanaugh / Getty Images "Pretty Little Liars"-Crew

Instagram / janelparrish Janel Parrish und Sasha Pieterse am "The Perfectionists"-Set

Instagram / sofiacarson Sofia Carson, Februar 2018

