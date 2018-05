Endspurt ist angesagt: Die aktuelle Staffel von Germany's next Topmodel findet am kommenden Donnerstag ihren Höhepunkt. In einer spektakulären Live-Show mit Acts von Rita Ora (27) oder Wincent Weiss (25) wird zum 13. Mal das schönste Mädchen Deutschlands gekürt. An dem großen Tag wollen die vier Finalistinnen sicher noch einmal extra perfekt aussehen. Ob sie dafür sogar hungern? Das haben Pia (22) und Co. jetzt im Interview verraten!

Im Gespräch mit Bild erklärte Top-Vier-Kandidatin Pia ganz einfach: "Wir essen, was wir wollen, und für Sport bleibt nicht mehr viel Zeit." Nach einer Final-Diät klingt das wohl eher nicht. Juror Thomas Hayo, auch im Interview anwesend, fand das Thema Ernährung da schon etwas relevanter: "Es ist wichtig, dass sich die Mädchen gesund ernähren und in einer guten Verfassung sind. Das ist wie beim Leistungssport, wenn man bestehen will."

Auf die leichte Schulter nehmen die Models das Event auf keinen Fall. Aktuell befinden sich die vier Finalistinnen – neben Pia noch Christina (22), Julianna (20) und Toni (18) – in Düsseldorf bei den Proben für die Live-Show. Von früh morgens bis spät abends heißt es: üben, üben, üben.

Hannes Magerstaedt / Getty Images Pia, Jennifer, Julianna, Toni und Christina, GNTM-Kandidatinnen

