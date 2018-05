Obwohl sie nicht dabei sein konnte, war sie in den Gedanken der Anwesenden doch präsent! Am Samstag heiratete Prinz Harry (33) seine Liebste Meghan Markle (36) und machte sie damit offiziell zur Herzogin von Sussex. Wie erwartet, war ihr großer Tag auch voller rührender Gesten, die an Harrys 1997 verstorbene Mama, Prinzessin Diana (✝36), erinnern sollten: Nicht nur Meghans Brautstrauß und die Wahl ihres Schmucks bei der abendlichen Feier, auch der Auftritt von Elton John (71) und die Rede ihrer Schwester Lady Jane Fellowes galten der Königin der Herzen. Beim britischen Volk bleibt die Prinzessin ebenfalls unvergessen, wie zahlreiche Zuschauer vor Ort im Promiflash-Interview bestätigten.



