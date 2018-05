Für ihr Verhalten hat er nur scharfe Kritik übrig! Am Montagabend ist Bonnie Strange (31) und Leebo Freemans (29) gemeinsame Tochter zur Welt gekommen. Die Neu-Mama erhält von Jan Leyk (33) aber nicht etwa Glückwünsche, sondern harte Worte. Der Grund: Bonnie soll ihren Ex und Vater des Mädchens aus dem Kreißsaal verbannt haben. Für den 33-Jährigen, der ohne Vater aufwachsen musste, eine fatale Fehlentscheidung, die er nicht unkommentiert lassen konnte. "Wenn ich jetzt sehe, wie eine völlig egozentrische und selbstverliebte Frau ihrem neugeborenen Kind die Liebe des eigenen Vaters verwehrt, dann kriege ich das blanke Kotzen. [...] Schäme dich, Bonnie Strange, du bist jetzt schon eine ganz miserable Mutter", wetterte der DJ in seiner Instagram-Story.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de