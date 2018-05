Konkurrenz für Bauer Gerald im Kampf um den Attraktivitäts-Thron? Der Landwirt fand 2017 in der RTL-Kuppelshow Bauer sucht Frau in seiner Anna die ganz große Liebe. Beim Publikum kam der Sympathieträger nicht nur wegen der traumhaften Aufnahmen aus seiner Wahlheimat Namibia an – Gerald ließ auch mit seinem liebevollen Wesen und seinem guten Aussehen die Herzen vieler Zuschauerinnen höherschlagen. Doch auch dieses Jahr ist wieder ein Traummann aus Afrika am Start: Farmer Jörn (38). Ist der Rinderzüchter jetzt etwa der neue BsF-Hottie?

Der 38-jährige Junggeselle lebt schon seit seiner Geburt in Afrika – und dort hat der lebenslustige Liebessuchende den Frauen einiges zu bieten: Zusammen mit seinen Eltern betreibt er in vierter Generation eine Rinderzucht, eine Lodge für Touristen und kann 10.000 Hektar Land mit über 350 Wildtieren wie Giraffen oder Antilopen sein Eigen nennen. Neben seinem einnehmenden Lächeln und den tiefblauen Augen kann der Bauer die Frauenwelt auch mit seinen Sprachkenntnissen beeindrucken: Er spricht Ju-Hoansi, eine der ältesten Sprachen der Welt.

Richtig charmant ist der neue Schützling von Moderatorin und Kuppel-Queen Inka Bause (49) obendrein auch noch! Jörn sucht nämlich einfach nur nach einer bodenständigen Partnerin, mit der er eine Familie gründen kann: "Wenn sie einfach eine Lebensgefährtin und meine beste Freundin wäre." Hat Jörn das Potenzial zum neuen "Bauer sucht Frau"-Hottie? Stimmt in der Umfrage ab!

MG RTL D Jörn, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2018

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Inka Bause bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige

MG RTL D Bauer Gerald und Anna, "Bauer sucht Frau"-Pärchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de