Prinz Harry (33) hat endlich sein Glück gefunden! Am Wochenende heiratete der Royal Schauspielerin Meghan Markle (36). Die jetzige Herzogin von Sussex gibt ihrem Liebsten endlich Halt und Geborgenheit, nachdem er viele Jahre mit dem Tod seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36) zu kämpfen hatte. In Windsor verrieten Fans des Paars Promiflash, warum sie dass so schön finden: "Meghan ist einfach eine wundervolle Person. Jeder hatte Mitleid mit dem armen Harry, der an diesem schrecklichen Tag hinter dem Sarg laufen musste. Harry und William liegen allen am Herzen."



