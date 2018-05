Sie könnte nicht glücklicher sein! Vor über sechs Monaten fiel der Startschuss für Shirins neues Leben. Die lebensfrohe Powerfrau bewarb sich bei The Biggest Loser – und kämpfte sich sogar bis ins große Finale. Dort musste sie sich zwar Saki geschlagen geben, aber das hemmt Shirins Freude keinesfalls. Sie genießt ihren Alltag ohne die überflüssigen Pfunde und teilte einen unglaublichen Abnehm-Meilenstein!

Vor ihrer Zeit im "The Biggest Loser"-Camp brachte Shirin bei einer Körpergröße von 1,55 Metern 96,4 Kilo auf die Wage – das gehört nun der Vergangenheit an. Die Zahnärztin hat mittlerweile rund 41 Kilogramm abgespeckt und feierte diesen Erfolg jetzt in ihrer Instagram-Story. "Dass ich einmal in die Klamotten meiner Arbeitskollegin in Größe EU34 passe", kommentierte Shirin einen Strahle-Clip, in dem sie fröhlich herumtänzelt. Das Outfit wird ihre Freundin sicher so schnell nicht wiedersehen, wie die Thüringerin mit dem Hashtag #jetztistesmeins klarstellte.

Die Strahlefrau wiegt momentan rund 53 Kilogramm. Für Shirin war das vor einigen Monaten noch undenkbar. Ihr Wunschgewicht lag damals bei 55 Kilo. "Allerdings wäre ich schon mehr als glücklich, auf der Waage überhaupt jemals vorne eine Fünf zu sehen und nicht hinter einer Neun versteckt", scherzte sie im Promiflash-Interview.

SAT.1/Martin Rottenkolber Shirin, "The Biggest Loser"-Kandidatin

Instagram / shirin_thebiggestloser2018 Shirin im Mai 2018

SAT.1/Guido Engels Shirin, Finalistin von "The Biggest Loser" 2018

