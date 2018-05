Bibi Heinicke (25) wird schon bald "Mama Heinicke" heißen! Vor Kurzem ließ die YouTuberin wissen: Sie und ihr Schatz Julian Claßen (25) erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Ein Moment aus ihren ersten sechs Schwangerschaftsmonaten rührt die Bald-Mutti noch heute zu Tränen: "Mit das Schönste in meinem ganzen Leben war, als ich in der 16. Woche das erste Mal das Baby wirklich in meinem Bauch gespürt habe", erinnert sie sich in ihrem Video auf YouTube.



