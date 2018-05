Ob Amors Pfeil dank Inka Bause (49) endlich den richtigen Weg findet? Mit der großen Vorstellungsshow der Landwirte startete Bauer sucht Frau am Montagabend in die 14. Staffel. Als einer von 16 Kandidaten hofft auch der schüchterne Bayer Martin darauf, sein passendes Gegenstück zu finden. Erfahrungen in Liebesdingen zu sammeln, blieb dem leidenschaftlichen Schuhplattler bisher jedoch leider verwehrt: Mit 36 Jahren ist Martin noch Jungfrau – und sogar ungeküsst!

Das läge allerdings nicht nur an seiner Schüchternheit, wie der Naturliebhaber gegenüber RTL betonte: Bisher habe ihm schlichtweg die Zeit gefehlt, sich Hals über Kopf ins Abenteuer Liebe zu stürzen. Weil seine kranke Mama in einem Pflegeheim lebe, bliebe neben der harten Stallarbeit auch der Haushalt an ihm und seinem Vater hängen. Jetzt kann es der hauptberufliche Gartenlandschaftsbauer aber kaum noch erwarten, endlich erste Erfahrungen mit dem weiblichen Geschlecht zu sammeln. "Ich würde so gerne eine Frau kennenlernen, in die ich verliebt bin. Ich kenne das Gefühl nicht. Keine Ahnung, wie es mir dann gehen wird. Keine Ahnung, wie der erste Kuss sein wird. Das muss ich erst noch rausfinden", gab er offen zu.

Auch sein Vater hätte nichts gegen weibliche Unterstützung auf dem Hof. Seit seine Frau gesundheitsbedingt nicht mehr bei ihnen leben könne, fehle dem Männerhaushalt die nötige Portion weiblicher Esprit. Auf den hoffen neben Martin auch noch 15 weitere Kandidaten – darunter erneut ein Landwirt aus Namibia: Der 38-jährige Jörn wird das afrikanische TV-Erbe von Vorjahreskandidat Gerald antreten, der dank Inka tatsächlich die ganz große Liebe gefunden hat.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Inka Bause, Moderatorin von "Bauer sucht Frau"

MG RTL D Jörn, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2018

MG RTL D Anna und Farmer Gerald, "Bauer sucht Frau"-Paar

