Wird 2018 für Sarah (26) und Dominic Harrison (26) noch krasser als 2017? Im vergangenen Jahr zogen die beiden in eine Wohnung, Sarah wurde schwanger, Domi machte seiner Liebsten einen traumhaften Antrag in New York und die Turteltauben heirateten standesamtlich. Der bisherige Höhepunkt: Die Geburt ihrer kleinen Tochter Mia Rose. Kann man das überhaupt noch toppen? "Es gibt noch ein paar Upgrades, die man auf jeden Fall noch machen kann", erzählte Dominic im Promiflash-Interview.



