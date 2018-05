Sind Denise und Pascal Kappés getrennt? Vor wenigen Stunden postete die werdende Mama eine emotionale Social-Media-Story, in der sie unter Tränen verkündete, sich in ihrem frischgebackenen Ehemann geirrt zu haben. Fans spekulieren über eine Trennung der beiden Stars – doch plötzlich sind diese Videos online nicht mehr verfügbar. Stattdessen lädt die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin eine Erklärung ins Netz, die den Berlin - Tag & Nacht-Darsteller in Schutz nimmt.

In ihrer Instagram-Story findet sich jetzt ein Text, der wie folgt lautet: "Bitte zerreißt jetzt Pascal nicht – er ist trotzdem der Papa und wird es bleiben. Wir brauchen wahnsinnig viel Abstand, um zu verstehen, was hier eigentlich gerade alles passiert ist. Liebe ist harte Arbeit." Danach postet Denise ein Bild von einem Baby-Strampler, auf dem geschrieben steht: "Mamas und Papas Schatz", gefolgt von diesem Satz: "Und das wird auch immer so sein!"

Die Beauty fährt fort: "Wir müssen selbst erstmal alles realisieren und verkraften! Ich habe vorhin aus Wut reagiert. Sicherlich auch nicht ohne Grund." Das Paar brauche jetzt Zeit und müsse schauen, wie und ob es weitergeht und was die Zeit bringt. Nach einer Versöhnung klingt das allerdings nicht. Was denkt ihr?

Instagram / denise_temlitz_official Denise Temlitz und Ehemann Pascal Kappés

Promiflash Pascal und Denise Kappés

Instagram / denise_temlitz_official Baby-Posting von Denise Temlitz

