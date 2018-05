Für Anna Maria Damm (22) ist es bald endlich so weit: Die YouTuberin ist bereits im neunten Monat und wird in wenigen Wochen zum ersten Mal Mutter. Natürlich ist die Vorfreude schon jetzt riesig. Mit einer quietschbunten Babyshower feierte sie bereits vor einiger Zeit die Ankunft ihres Töchterchens. Jetzt muss die ehemalige Germany's next Topmodel-Beauty aber auch die anstrengenden Seiten kennenlernen: Sie kämpft mit Schwangerproblemen.

Auf einem aktuellen Instagram-Foto präsentiert die 22-Jährige ihren kugelrunden Babybauch. Dabei sieht die Bald-Mama natürlich wieder top gestylt aus. Nur die Schuhe passen nicht ganz zu ihrem coolen Schwangerlook. Statt stylishem Schuhwerk griff Anna lieber zu bequemen Latschen – und zwar aus einem ganz bestimmten Grund: "Zurzeit sind meine Hände und Füße echt mega-angeschwollen, deshalb kann ich gerade keine anderen Schuhe tragen", schrieb die Influencerin zu ihrem Pic.

Kein Wunder also, dass Anna der Ankunft ihrer Kleinen schon regelrecht entgegenfiebert. Erst vor wenigen Tagen schrieb sie in einem anderen Post: "Ich bin so gespannt auf mein kleines Mädchen und kann es wirklich kaum erwarten. Will sie endlich küssen und knuddeln."

