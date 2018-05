Nach zwölf Wochen war es endlich soweit: Eine gefühlte Ewigkeit waren die Germany's next Topmodel-Girls von ihren Familien getrennt, doch in der GNTM-Folge Ende April konnten sie ihre Liebsten endlich wieder in die Arme schließen. Während Nachwuchsmodel Pia (22) daraufhin mit ihrer Mutter Hollywood unsicher machte, freute sich Christina (22) über den Besuch von ihrer besten Freundin Kimmy. Im Promiflash-Interview verriet die Finalistin, warum ihre Eltern sie nicht in Los Angeles besuchten. "Ich trenne halt einfach meine Familie und Freunde vom Modelleben. Ich meine, ich sehe das als Beruf an", erklärte Christina.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de