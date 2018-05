Gerda geht ganz entspannt ins Germany's next Topmodel-Finale! Am Donnerstag findet in Düsseldorf der große Showdown der 13. GNTM-Staffel statt. Doch nicht nur bei den vier Finalistinnen Pia (22), Toni (18), Christina (22) und Julianna steigt die Aufregung so kurz vor der Liveübertragung. Wie im vergangenen Jahr werden im Laufe des Abends wieder verschiedene Awards verliehen – so auch in der Kategorie Personality. Eine der Nominierten ist Kandidatin Gerda: Die ist aber überhaupt nicht scharf darauf, diesen Preis abzustauben!

Im ProSieben-Interview freut sich Gerda zwar darüber, dass sie in der Kategorie nominiert ist, das Ergebnis der Wahl ist ihr allerdings ziemlich egal. "Also ehrlich gesagt, ich war von Anfang an nicht so, dass ich dachte: 'Oh mein Gott, ich muss den haben!' Ich sag mir halt, jedes Mädchen, das nominiert oder nicht nominiert ist, hat eine ganz besondere Persönlichkeit", erklärt die 24-Jährige ihren Standpunkt. Die Influencerin könnte es daher durchaus verstehen, wenn sich die GNTM-Fans im Online-Voting für eine ihrer Konkurrentinnen entscheiden.

Ihre Mitstreiterin Klaudia (21) sieht das ein wenig anders: "Ich möchte ihn schon haben! Ich wüsste auch schon genau, wo ich ihn hinstellen würde", sehnt sie sich die Auszeichnung herbei. Dafür muss sich die Berlinerin jedoch nicht nur gegen Gerda durchsetzen, sondern auch gegen die übrigen Nominierten Sally (17), Zoe, Trixi (18) und Abigail. Wen seht ihr in dieser Kategorie vorne? Stimmt ab!

Instagram / gerda.jlewis Influencerin Gerda Lewis

Instagram / gerda.topmodel.2018 Gerda, GNTM-Kandidatin 2018

Instagram / klaudia.topmodel.2018 Kaudia Giez, Viertelfinalistin bei "Germany's next Topmodel" 2018

