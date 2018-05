Spektakulär, spektakulärer, Germany's next Topmodel! Am kommenden Donnerstag ist es endlich soweit. In bisher 15 Episoden konnte das Format über viele Wochen die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen begeistern. Im langersehnten Finale gilt es jetzt, auch das Live-Publikum vom Hocker zu hauen. Hochkarätige Liveacts, spezielle Herausforderungen für die verbliebenen Kandidatinnen und einige altbekannte Gesichter: Hier gibt es alle Details zum diesjährigen "Germany's next Topmodel"-Höhepunkt!

Während die Show-Gäste vergangenes Jahr der Musik von James Blunt (44) oder Helene Fischer (33) lauschen durften, wartet die Produktion 2018 mit einem nicht minder exklusiven Staraufgebot auf. Neben Wincent Weiss (25) und Cro (28) werden Rita Ora (27) mit ihrem neuen Power-Song "Girls" und Shawn Mendes (19) mit seinem aktuellen Hit "In My Blood" auf der Bühne stehen. Auch alte Bekannte darf das Publikum erwarten. Und damit sind nicht etwa die Kandidatinnen gemeint. Die Finalistinnen werden für eine Challenge von den beliebten Dragqueens unterstützt, die bereits in Episode 14 begeisterten.

Alle Influencer unter den Gästen müssen übrigens stark sein, denn Handys sind im Düsseldorfer ISS Dome nicht erlaubt. Der Grund: Genau wie im Vorjahr sollen die Gäste das Event ungestört genießen. Um sich beispielsweise gegen mögliche Aktivisten-Aktionen, wie im Jahr 2013, zu schützen, wird die Show außerdem nur fast live sein. Das Finale wird ein paar Minuten zeitversetzt ausgestrahlt.

Splash News Rita Ora beim Koningsdag-Festival in den Niederlanden

Instagram / jennifer.topmodel.2018 Christina, James Charles, Toni, Jennifer und Farrah Moan bei GNTM

Instagram / toni.topmodel.2018 Christina, Toni und Julianna, GNTM-Finalistinnen 2018

