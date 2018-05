Am vergangenen Wochenende haben sich Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36) endlich das Jawort gegeben. In der Kirche bekam die schöne Braut auf dem Weg zu ihrem Liebsten ordentlich Unterstützung: Insgesamt zehn Blumenmädchen und Page Boys im Alter von zwei bis sieben Jahren unterstützten die frischgebackene Adlige an ihrem großen Tag. Zusammen mit dem Brautpaar wurde die ganze Rasselbande auf einem süßen Hochzeitsfoto verewigt. Aber wer genau durfte hier eigentlich mit Meghan und Harry posieren?

Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (3)

Rechts neben der Braut steht Prinz George. Der älteste Sohn von Harrys Bruder Prinz William (35) und seine kleine Schwester Prinzessin Charlotte – die links neben der Braut sitzt – durften bei dem großen Spektakel natürlich nicht fehlen. Der Jüngste im Bunde, Prinz Louis, ist gerade einmal drei Wochen alt und damit noch zu jung für so viel Trubel. Er blieb zu Hause bei der Nanny.

Ivy, John und Brian Mulroney

Die kleine Ivy (stehend, rechts) und ihre Brüder, die Zwillinge John und Brian (stehend, ganz rechts und links), sind die Kinder von Jessica und Ben Mulroney. Jessica lernte Meghan am Set ihrer Serie Suits kennen und die beiden freundeten sich schnell an. Ihr Ehemann Ben ist der Sohn des ehemaligen kanadischen Premierministers Brian Mulroney. Während die Vierjährige ein Blumenmädchen sein durfte, kam den beiden Siebenjährigen eine ganz wichtige Aufgabe zu. Sie begleiteten die Braut zur Kirche und trugen dort ihren Schleier. Dabei stahlen die Jungs ihr mit ihren süßen Zahnlücken beinahe die Show.

Zalie Warren

Zalie sitzt auf dem Foto ganz links außen neben der Braut und ist mit gerade einmal zwei Jahren die Jüngste in der königlichen Rasselbande. Sie ist ebenfalls Harrys Patenkind und die Tochter seiner guten Freunde Zoe und Jake Warren. Jake und Harry kennen sich schon lange. Sie haben damals gemeinsam die Eliteschule Eton besucht.

Florence van Cutsem

Florence (sitzend, rechts) durfte für das Hochzeitsfoto auf der anderen Seite der Braut Platz nehmen. Die Dreijährige ist das Patenkind von Prinz Harry. Ihre Eltern Nicholas und Alice van Cutsem sind schon lange mit der Königsfamilie befreundet. Florence Cousine Grace van Cutsem war bei Prinz William und Herzogin Kates (36) Hochzeit Blumenmädchen – und wurde damals weltberühmt: Sie war diejenige, die sich die Hände auf die Ohren hielt, als sich das glückliche Brautpaar auf dem Balkon küsste.

Remi und Rylan Litt

Die beiden sechs- und siebenjährigen Schwestern wurden für die Fotosession neben Prinz Harry platziert. Sie sind die Töchter von Meghans guten Freunden Benita und Darren Litt und standen ihrer Patentante an deren großen Tag natürlich zur Seite.

Jasper Dyer

Der sechsjährige Jasper (hinter Prinz George stehend) ist Harrys Patenkind und der Sohn seiner engen Freunde Amanda und Mark Dyer. Sein Vater ist ein Offizier der renommierten Waliser Garde und königlicher Stallmeister für Prinz Charles (69).

Ben Stansall/AFP/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern Prinz George und Prinzessin Charlotte

Chris Jackson/Getty Images; Peter Macdiarmid/Getty Images Florence van Cutsem, Grace van Cutsem, Herzogin Kate und Prinz William

Chris Jackson/Getty Images Benita Litt mit ihren Töchtern Remy und Rylan

Jane Barlow - WPA Pool/Getty Images; WPA Pool / Getty Images Ivy, John und Brian Mulroney

Chris Jackson/Getty Images Jasper Dyer auf der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan

Chris Jackson/Getty Images Zalie Warren bei der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan



