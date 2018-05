Getränke und Snacks schon besorgt? Bis zum großen Finale von Germany's next Topmodel bleibt nicht mehr viel Zeit. Schon am Donnerstagabend entscheidet sich, wer den Titel im Jahr 2018 ergattern kann. Um dem Zuschauer ein ganz besonderes Programm zu bieten, wird aktuell fleißig geprobt. Mitten im Geschehen: natürlich Jurychefin Heidi Klum (44). Doch die Modelmama ist keineswegs alleine im ISS Dome in Düsseldorf: Heidi hat beinahe ihre ganze Familie im Schlepptau!

Zwar bietet die Schönheit ihren über vier Millionen Instagram-Followern regelmäßig Einblicke in ihren beruflichen Alltag, ihr Privatleben lässt sie dabei aber meistens außen vor. Umso schöner, dass sich Heidi am letzten vollständigen Trainingstag vor der Liveshow dazu entschloss, einen intimen Familienmoment mit ihren Fans zu teilen. Das Topmodel postete ein Pic von sich, ihren Eltern, ihrem Bruder und ihrer Tante, ganz entspannt beim Essen in der Mittagspause. Auch die Co-Juroren und Heidis gute Freunde Thomas Hayo und Michael Michalsky (51) dürfen auf dem Schnappschuss nicht fehlen.

Mit Mama Erna und Papa Günther Klum ist die Blondine häufig auf Reisen. Schließlich ist Heidis Vater auch zeitgleich ihr Manager. Bruder und Tante sind da doch deutlich seltener auf Fotos zu sehen. Ob die ganze Familie auch beim Finale live zuschauen wird? Was glaubt ihr? Stimmt in der Umfrage ab!

Tristan Fewings/Getty Images Heidi Klum bei der amfAR-Gala in Cannes

Instagram / thomashayo Thomas Hayo, Heidi Klum und Michael Michalsky

Instagram / heidiklum Heidi Klums Wachsfigur, Günther, Erna und Heidi Klum

