Aus ihnen wird so schnell keine Bilderbuchfamilie mehr: Mike Heiter und Elena Miras haben sich nach einem vermeintlich romantischen Pärchenurlaub urplötzlich getrennt. Obwohl das einstige Love Island-Traumcouple gemeinsamen Nachwuchs erwartet, geht es jetzt getrennte Wege. Und die scheinen für beide ordentlich steinig zu werden: Denn Elena verliert über Bald-Papa Mike kein gutes Wort und wirft ihm bereits jetzt vor, er habe während der gesamten Schwangerschaft schon kein Interesse am ungeborenen Baby gezeigt.

Die zukünftige Löwenmama war außer sich vor Wut: Aus Elenas Sicht wurde sie hochschwanger von Mike eiskalt sitzen gelassen. Das Versprechen, er stehe trotz Liebes-Aus hinter seiner Tochter, ärgerte die Schweizerin nur noch mehr. "Diese Scheißlüge, er ist für sein Kind da. Wann warst du für dein Kind hier? Hast du schon einmal etwas für dein Kind gekaut?", redete sich die werdende Mutter in ihrer Instagram-Story in Rage. Dem Fitness-Fan fehle es eindeutig an Verantwortungsbewusstsein: "Hast du nur einen Gedanken daran verschwendet, irgendetwas für deine Familie zu tun? Nein, hast du nicht", posaunte Elena heraus.

Bahnt sich hier etwa ein ähnliches Family-Drama an wie bei Influencerin Bonnie Strange (31) und Model Leebo Freeman (29)? Ihre Tochter hat am Montagabend das Licht der Welt erblickt – in Abwesenheit des Neu-Vaters Leebo. Den hatte Bonnie kurzerhand wegen eines Fremdgehskandals von der Geburt ausgeschlossen, ihm laut seiner Aussage nicht einmal darüber in Kenntnis gesetzt.

Instagram / mikeheiter13 Die schwangere Elena Miras und zukünftiger Vater Mike Heiter

Anzeige

Splash News Leebo Freeman und Bonnie Strange in Berlin

Anzeige

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange auf Ibiza

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de