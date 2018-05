Wie kam es zu ihrem Liebes-Aus? Am Dienstagabend schockte das Love Island-Traumpaar Elena Miras und Mike Heiter mit diesen traurigen News: Die Reality-TV-Stars, die bald ihr erstes gemeinsames Kind erwarten, sind kein Paar mehr! Während der Muskelprotz von einer einvernehmlichen Trennung spricht, macht die schwangere Schweizerin den Baby-Daddy für das Beziehungsende verantwortlich – er habe schließlich mit ihr Schluss gemacht. War Mikes fehlendes Bekenntnis zu ihrer Beziehung der Grund für das Zerwürfnis?

Das deutet jetzt zumindest seine Ex Elena in ihrer Instagram-Story an. Ihrer Ansicht nach hat der Sport-Fan nicht besonders viel Energie in die gemeinsame Liebe gesteckt: "Ich habe mir in dieser Beziehung für meine Tochter so viel gefallen lassen, aber dieser Mensch war nie für mich da!" Der LI-Aufreißer habe sich lieber um seine Freunde gekümmert und angeblich im gemeinsamen Urlaub vermehrt anderen Frauen hinterhergeschaut. Mit ihrem wutentbrannten Statement will die verlassene Beauty eines klarstellen: "Ich lass das nicht auf mir sitzen, ich weiß genau, dass ich alles gemacht habe und um dich gekämpft habe – für uns!"

Die Kurvenschönheit will nun ihre ganze Energie ihrer noch ungeborenen Tochter widmen. Dabei bekommt sie besondere Unterstützung von ihrer Familie und ihren Freunden aus der Schweiz.

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Star

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Elena Miras

Instagram / elena_miras Elena Miras, Ex-Reality-TV-Kandidatin

