Germany's next Topmodel-Finalistin Toni (18) hat sich in ihrem ganzen Leben noch nie die Beine rasiert. Und obwohl Heidi Klum (44) bekanntlich keine Befürworterin von Körperbehaarung im Modelbusiness ist, gehört die Beauty zu ihren klaren Favoritinnen und wird am Donnerstag zusammen mit Julianna (20), Pia (22) und Christina (22) um den Titel kämpfen. Doch wird sie zukünftig vielleicht doch mal zum Rasierer greifen? Promiflash traf das Nachwuchsmodel im nhow-Hotel in Berlin und hakte nach. "Ich habe seit ich geboren bin noch nie meine Beine rasiert. Und Heidi ist es auch die ganze Staffel über nicht aufgefallen und ich bin im Finale. So, ich werde es jetzt auch weiterhin nicht tun", erzählte Toni im Interview.



